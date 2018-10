Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus fara sa faci eforturi uriase, prepara-ti in fiecare dimineata aceasta bautura delicioasa. In doar 20 de zile vei pierde 5 kilograme fara efort. Nici macar nu trebuie sa faci sport. Consuma aceasta bautura in...

Antena 3, 2 Octombrie 2018