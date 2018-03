Este vorba despre un bărbat îmbrăcat în costumul celebrului personaj feminin dn desene animate, Elsa din Frozen. Omul nu a stat pe gânduri când a văzut o maşină a poliţiei, blocată în zăpadă, şi-a suflecat costumul şi a pus mâna să o împingă.

WATCH: A man dressed as Elsa from "Frozen" helped push out a Boston police truck that was stuck in the snow ❄️ https://t.co/zEEGYI9cJy pic.twitter.com/33AxgagFUI

