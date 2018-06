Simona Halep a fost susţinută în finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens (scor 3-6, 6-4, 6-1) de sute de suporteri români, dar şi de unii sportivi grandioşi ai României, precum Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Gică Popescu. ”Zeiţa de la Montreal”, surprinsă în timpul finalei de camerele de luat vederi, a urmărit-o pe Simona Halep cu sufletul la gură.

Nadia a ţinut cu orice preţ să fie prezentă sâmbătă la Paris, pentru a trăi pe viu atmosfera finalei disputate de Simona Halep. ”Când am văzut joi debutul Simonei în semifinala cu Muguruza, mi-am spus: După meci am luat telefonul, am sunat la United Airlines şi le-am spus că vreau imediat un bile citeste mai mult