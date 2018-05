Cancerul de vezica urinara apare mai des la barbati decat la femei Cancerul de vezica urinara – denumit in limbaj de specialitate cancer urotelial – este pe locul 5 ca incidenta dintre toate tipurile de cancer, la nivel global. Peste 430.000 cazuri sunt diagnosticate in fiecare an, in intreaga lume, in acelasi timp inregistrandu-se peste 165.000 de decese.

