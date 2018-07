Mutaţiile genetice ereditare pot juca un rol mai mare decât se putea crede, atunci când vorbim despre debutul unui cancer de prostată metastatic. Alterarea genelor a căror funcție este de a repara ADN-ul, cum sunt genele BRCA1 si BRCA2 este prezentă la aproape 12 procente dintre pacienţii cu cancer de prostata într-un stadiu avansat, cel puţin aşa reiese dintr-un studiu american recent publicat în revista ştiinţifică New England Journal of Medicine New England Journal of Medicine.

Cum să alegi terapia cea mai potrivită?

