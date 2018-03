Cancerul de col uterin: factori de risc

De mulţi ani, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană atât ca incidenţă, dar şi ca rată a mortalităţii din cauza cancerului de col uterin. O situație alarmantă care ar putea fi evitată prin vaccinarea împotriva HPV, virusul care este la originea acestei boli.

Cancerul de col uterin ar putea fi ținut sub control şi în România dacă s-ar hotărî vaccinarea în masă a populaţiei împotriva HPV, aşa cum se întâmplă în multe ţări europene.

Pericolul este cu atât mai mare cu cât acest virus nu are simptome, cum nici cancerul de col uterin nu are. Singura cale de a-l descoperi rămâne controlul periodic.

