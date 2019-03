Nu vă mai trece răceala? Vă curge sânge din nas sau aveţi pete şi răni în gură care nu se vindecă nici în trei săptămâni? Neapărat, mergeţi la un control la ORL sau la dentist! Pot fi semne ale unei boli ce ucide peste 2500 de români pe an. Cancerul de cap sau gât e tot mai frecvent, la noi. Iar cei fumează şi beau riscă enorm să facă boala. Dacă nu mor, cei care află târziu ce au pot fi desfiguraţi.

acum 14 min. in Actualitate, Sursa: TVR