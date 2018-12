Proiectul de introducere a rețelei de canalizare în orașul Șomcuta Mare este în derulare, a început în urmă cu 3 ani și, dacă totul decurge bine, în 2019 investiția se va încheia. Mai sunt de făcut câteva străzi laterale, plus un tronson pe lângă drumul european.

Gheorghe Buda, primarul din Șomcuta Mare, ne spune: „Cel mai greu proiect de implementat este cel de canalizare. Mai avem două străzi laterale, plus o parte pe lângă drumul european E58, și din primăvară vom începe lucrul din plin și acolo. Trebuie să facem două subtraversări pe sub drum și apoi vor putea funcționa toate străzile cuplate la canalizare.... citeste mai mult

acum 41 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Graiul Maramuresului in