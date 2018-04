Canalizare pentru toate strãzile din Munteni si Podeni

Ieri, Dumitru Boros, primarul Bârladului, a anuntat public cã, în ciuda zvonurilor, canalizarea menajerã si pluvialã care se executã în aceste zile în cartierele Munteni si Podeni va fi extinsã inclusiv pe strãzile cã nu au fost prinse în proiectul initial.

Edilul-sef a fãcut anuntul in cadrul unei conferinte de presã pe care a convocat-o la sediul Primãriei si a venit astfel in intampinare a zeci de petitii primite de la localnici care s-au plans de faptul cã strãzile lor nu au fost, deocamdatã canalizate. ßLucrãrile la canalizarea menajerã si pluvialã din cartierele Munteni si Podeni din Barlad sunt finalizate deja in proportie... citeste mai mult