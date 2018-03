Compania canadiană de IT OSF Global a deschis un nou biroul, la Craiova, şi va reloca echipa de la Piteşti într-un sediu mai mare, ajungând la şapte centre pe plan local, parte a strategiei de extindere la nivel naţional.

“Ca parte a strategiei noastre de expansiune, luna aceasta am deschis un nou birou în România, la Craiova, iar echipa de la Piteşti va fi relocată într-un spaţiu mai încăpător. Una dintre valorile organizaţiei noastre este ‘Work from anywhere, deliver everywhere’ ne caracterizează pe deplin, focusul nostru fiind in primul rând pe rezultatele angajaţilor, si nu pe... citeste mai mult