Canada, pe locul doi in topul celor mai bogate tari in petrol In provincia canadiana Alberta, in apropiere de fluviul Athabasca, zona e plina de un nisip negru, bituminos, care in zilele calduroase devine lipicios si miroase ca asfaltul proaspat turnat. Mirosul banilor, spun localnicii, multumiti de estimarile care arata ca nisipurile de aici contin echivalentul a peste 1.600 de miliarde de barili de petrol – o cantitate care ar putea depasi intreaga rezerva de titei obisnuit ramasa la nivel mondial.

E un potential imens, care a propulsat Canada pe locul doi in ierarhia tarilor bogate in petrol, imediat dupa Arabia Saudita si... citeste mai mult