Campionatului Mondial de Raliuri 2018: transmisie live de pe toate probele speciale și calendarul sezonului

Cu ocazia Autosport International Show din Birmingham, WRC Promoter, compania care deține drepturile comerciale a făcut un anunț extrem de important.

Începând cu noul sezon, fanii vor putea urmări în direct fiecare probă specială a fiecărei etape. Serviciul se numește WRC All Live și este disponibil pe site-ul WRC Plus. Prețul abonamentului este de 8.99 euro/lună sau 89.99 euro/an.

În plus, oficialii WRC Promoter spun că fanii vor putea urmări startul festiv,... citeste mai mult

