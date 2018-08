Peste 35 de echipaje cu autoturisme și buggy vor ajunge în următoarele zile la Târgu Jiu, pentru a participa la Cupa Municipiului Târgu Jiu la Rallycross. Evenimentul va avea loc în zilele de 25 şi 26 august, la baza sportivă de la Preajba. Competiţia este organizată de Asociaţia Raideri Târgu Jiu, sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv şi este considerată etapa a VI-a din Campionatul Naţional de Rallycross. Proiectul este cofinanțat de Primăria Târgu Jiu. Vicepreședintele Asociației ACS RAIDERI, Cristian Dunavățu, a spus că traseul are o lungime totală de un kilometru. Va avea loc şi o competiţie cu vehicule tip... citeste mai mult