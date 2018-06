Argentina - Croația 0-3! Lecție de fotbal primită de Messi & co. Șoc și nu prea în runda a 2-a din grupa D a Cupei Mondiale. Argentina, finalista Mondialului din 2014 organizat în Brazilia, a fost făcută preș de selecționata Croației, în așa zisul derby al celor mai valoroase echipe din această grupă. Modric, Rakitic & co. s-au impus cu un sec 3-0 și s-au calificat în ”optimile” competiției.

Argentina - Croația 0-3! Lecție de fotbal primită de Messi & co. Meciul disputat pe Nizhny Novgorod Stadium a reprezentat o nouă demonstrație de incapacitate a tot ceea ce înseamnă Argentina în momentul de față. De la... citeste mai mult

azi, 00:37 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: A1 in