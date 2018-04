Marti, 27 Martie, 16:50 Pentru ca in aceasta perioada se desfasoara meciuri amicale de fotbal inter-tari, gandul ne zboara fara sa vrem la Campionatul Mondial de fotbal din 2018, competitie care se va desfasura in Rusia in perioada 14 iunie – 15...

Gazeta Sporturilor, 27 Martie 2018