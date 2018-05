Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018. După ce vineri am văzut cum arată grupa lui Messi și a Argentinei de la Cupa Mondială, azi trecem în revistă Grupa E, din care face parte cea mai titrată națională din lume la Mondiale, Brazilia. Selecao, deținătoare a 5 titluri la CM, are o misiune aparent ușoară în această grupă, cu adversare accesibile.

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018. Elveția, Serbia și Costa Rica au ieșit în calea lui Neymar, Marcelo, Coutinho & co. Primele două par a fi cele care duc lupta pentru locul secund, în timp ce Costa Rica, naționala recent câștigătorului de Liga Campionilor, Keylor Navas, e văzută outsider. Iată cum se prezintă cele 4... citeste mai mult

