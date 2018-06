Franța - Peru, grupa C de la Campionatul Mondial! Prima etapă din faza grupelor Cupei Mondiale din Rusia a fost una dominată de surprize uriașe. Multe favorite s-au împiedicat, pierzând puncte uriașe sau chiar meciuri contra unor adversare mult mai slab cotate. Printre ele nu s-a numărat și Franța, cea care a câștigat, greu, însă a acumulat 3 puncte cu Australia.

Franța - Peru, grupa C de la Campionatul Mondial! Astăzi, de la ora 18:00, Franța are un test extrem de dificil, în etapa a doua din grupa C, contre celor din Peru. Paradoxal, deși Peru are 0 puncte, iar Franța are 3,... citeste mai mult

azi, 09:46 in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: A1 in