Franța, prima finalistă de la Campionatul Mondial Rusia 2018! După o pauză de 12 ani, naționala Franței revine într-o finală de Cupă Mondială. Elevii lui Didier Deschamps au învins Belgia, scor 1-0, într-o semifinală superbă jucată la Sankt Petersburg.

Franța, prima finalistă de la Campionatul Mondial Rusia 2018! Unicul gol al semifinalei de azi a fost marcat de fundașul Barcelonei, Samuel Umtiti, după o pasă excelentă primită de la rivalul său din La Liga, Antoine Griezmann.

France punches ticket to the #WorldCup Finals game after defeating Belgium 1-0. #FRA sole goal scored by Samuel Umtiti

acum 52 min. in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: A1 in