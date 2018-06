Elveția - Costa Rica, grupa E de la Campionatul Mondial. Din lupta Serbia-Brazilia, seara de miercuri ne-ar putea aduce o câștigătoare surpriză a grupei E în naționala Elveției. Rivala României de la Euro 2016 are meci cu eliminata Costa Rica, iar o victorie la scor o poate duce pe locul 1 în grupă.

Elveția - Costa Rica, grupa E de la Campionatul Mondial. Teoretic, Elveția are prima șansă la locul 1, însă se pune o întrebare simplă: vrea Elveția acest loc ? Din grupa F sunt șanse mari ca Germania să vină pe locul secund, astfel că nimeni nu își dorește un duel cu campioana Mondială en-titre în optimi.

Elveția - Costa Rica,... citeste mai mult

azi, 13:39 in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: A1 in