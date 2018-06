Danemarca - Australia, grupa C de la Campionatul Mondial. După încheierea grupei A, astăzi am putea asista și la finalul grupei C. Câștigătoarele din prima etapă, Danemarca și Franța, întâlnesc outsiderele Australia și Peru, în două meciuri în care pornesc cu prima șansă. În primul meci al zilei, de la ora 15:00, danezii întâlnesc ”cangurii”, într-un duel programat pe Cosmos Arena din Samara.

Danemarca - Australia, grupa C de la Campionatul Mondial. Cele două echipe vin după rezultate diametral opuse în prima etapă. Australienii conduși de olandezul Bert van Marwijk au fost la 9 minute de un punct uriaș cu Franța, însă autogolul lui Behich... citeste mai mult

