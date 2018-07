Campionatul Mondial de Fotbal 2018 este cea de-a 21-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal și are loc în Rusia.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 Turneul final are 32 de echipe, inclusiv țara gazdă, formatul final menținându-se ca la turneul precedent. Acesta este primul turneu care are loc în Europa de Est.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 Sâmbătă se vor disputa ultimele meciuri din sferturile de finală, unul de la ora 17:00 şi celălalt de la 21:00. Prima partidă a zilei este Anglia – Suedia și se va disputa pe stadionul Cosmos Arena din Samara.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 Rusia şi Croaţia... citeste mai mult