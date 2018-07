Donald Trump a reacţionat şi el la finalul Campionatului Mondial din Rusia. Preşedintele Americii a postat pe contul său de Instagram un mesaj pentru noua "Regină" a Lumii, dar şi pentru preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

"Felicitări Franţa pentru câştigarea Cupei Mondiale din 2018, o echipă care a jucat un fotbal extraordinar. În plus, vreau să transmit şi felicitări preşedintelui Putin şi Rusiei pentru modul în care au organizat acest turneu final - cel mai bun din totdeauna", au fost cuvintele scrise de Trump.



Pres. Trump congratulates France on the country's World Cup win.

"Additionally, congratulations to President Putin and Russia for...

