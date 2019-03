Juventus a învins Udinese, scor 4-1, în etapa cu numărul 27 din Serie A. Liderul la zi are în acest moment 19 puncte avans faţă de Napoli, ocupanta locului secund. Echipa la care este legitimat şi Vlad Chiricheş are însă un meci în minus, urmând să joace pe terenul lui Sassuolo. Cristiano Ronaldo a rămas pe bancă în meciul disputat vineri seară.

Puştiul Moise Kean a marcat primele sale goluri în tricoul "Bătrânei Doamne". Văzut drept un mare talent, Kean a înscris în minutele 11 şi 39, iar Juventus a intrat cu un avantaj de două goluri la pauză. După reluare, Emre Can a majorat avantajul gazdelor, reuşind... citeste mai mult

