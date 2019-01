Simona Gherman se întoarce din luna februarie în cadrul CSA Steaua ca manager la secţiile de scrimă, gimnastică ritmică şi gimnastică artistică.

Campioana olimpică, mondială şi europeană la spadă s-a retras de pe planşă după Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, unde a cucerit medalia de aur împreună cu echipa de spadă a României.

"Am să intru, am să învăţ pentru moment şi am un singur obiectiv, vreau să ajut sportul românesc să ajungă în vârf", a spus Simona Gherman, la microfonul Steaua TV, care a mărturisit că i-au lipsit sunetele din sala... citeste mai mult

