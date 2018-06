WTA marchează startul Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, cu un videoclip în care Simona Halep şi alte jucătoare de tenis celebre încearcă diverse "jonglerii" cu mingea de fotbal.

Primele două jucătoare cel mai bine clasate în ierarhia WTA, Simona Halep şi Caroline Wozniacki, sunt printre cele mai talentate la acest capitol, la polul opus situându-se Caroline Garcia şi Madison Keys.

Cupa Mondială începe astăzi, iar Rusia - Arabia Saudită, de la ora 18.00, va fi meciul de deschidere al competiţiei care se va încheia la 15 iulie.

The #FIFAWorldCup is here! ⚽️ citeste mai mult

azi, 14:17 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: A1 in