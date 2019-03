Sloane Stephens, deţinătoarea titlului la Miami, a fost eliminată încă din turul 3 în acest an. Reprezentanta Statelor Unite a cedat în faţa jucătoarei Tatjana Maria cu 6-3, 6-2.

A fost a treia victorie a sportivei din Germania înregistrată în faţa unor adversare din Top 10, după cele obţinute cu Elina Svitolina şi Eugenie Bouchard.

„Simt că am jucat acasă, pentru că locuiesc aici. M-a ajutat enorm. Familia mea, prietenii, toţi sunt aici. Am ştiu că voi avea o şansă. Jucasem de două ori cu Sloane, ştiam la ce să mă...