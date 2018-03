Inca odata se vede ca sportul este iubit in Campia Turzii, lucru dovedit de rezultatul obtinut de doi iubitori ai sportului din municipiul nostru, tata si fiu, Gicu Suciu (46 ani) si George Suciu (23 ani). Cei doi au participat pe data de 11 martie la Barcelona (Spania), la "Zurich Marato Barcelona", editia 2018.



Aceasta competitie este cea mai importanta din Spania, iar cei doi au parcurs cei 42 de kilometri in 4 ore si 30 minute, unul iar celalalt in 4 ore si 35 minute, fapt ce a facut ca acestia sa se claseze la final in primii 10.000 de alergatori din totalul de aproximativ de 20.000 de participanti.

