Ca în fiecare an, Direcția de Cultură Carei organizează, în preajma Sărbătorilor de Iarnă, o campanie umanitară. În acest an, scopul acțiunii caritabile este de a-l ajuta pe Florin Bărnuțiu (“Viltzi”).

Florin are 43 de ani și a suferit un atac cerebral, iar medicii i-au dat doar 1 % șansă de supraviețuire. A fost în comă indusă timp de două luni, după care, timp de un an a fost dependent de un ventilator cu ajutorul căruia respira. Florin, care s-a născut și a trăit în Carei, locuiește de câțiva ani, alături de soție și cei doi copii, de trei respectiv 8 ani, în Marea Britanie. Prin harul lui Dumnezeu, prin voința sa puternică, prin... citeste mai mult