Sub titlul „Patul nu trebuie să fie un chin pentru bolnav”, deputatul USR de Maramureş, Vlad Emanuel Duruş, desfăşoară o campanie umanitară prin care ajută bolnavii imobilizaţi la pat.

În cadrul acestei campanii, parlamentarul maramureşean va oferi aproape 70 de paturi electrice persoanelor care se află în suferinţă. „Nu am mediatizat până acum această campanie, pentru că nu am vrut să fie un exerciţiu de imagine. Mi s-a oferit o oportunitate, să primesc aceste paturi. Vor ajunge la cei care au nevoie, fie că sunt instituţii ce au în îngrijire persoane imobilizate, fie că sunt persoane fizice. Am în familie o persoană foarte dragă mie, care, din păcate, de mai mulţi... citeste mai mult