Agenția Națională de Transporturi din Nouă Zeelandă (NZTA) a lansat o campanie de siguranță rutieră menită să-i determine pe toți cei care circulă cu mașina să poarte centura de siguranță. Campania se numește "Belt Up, Live On" și are în prim-plan zece șoferi care au scăpat cu viață în urma unor accidente rutiere pentru că purtau centura de siguranță. Anual, în Noua Zeelandă, mor 90 de persoane în accidente rutiere pentru că acestea nu poartă centura de siguranță, iar multe dintre victime sunt tineri din zonele... citeste mai mult

