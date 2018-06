Campanie de informare anticoruptie in municipiul Calarasi

Directia Generala Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Calarasi, in parteneriat cu Primaria municipiului Calarasi desfasoara campania de informare anticoruptie intitulata „Stop coruptiei – Prioritate pentru integritate”. Activitatea consta in afisarea unor autocolante cu mesaje preventive pe mijloacele de transport in comun din municipiul Calarasi.

(Continuare in rubrica Evniment)

citeste mai mult