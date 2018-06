Campanie de informare anticoruptie in municipiul Calarasi

Directia Generala Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Calarasi, in parteneriat cu Primaria municipiului Calarasi desfasoara campania de informare anticoruptie intitulata „Stop coruptiei – Prioritate pentru integritate”.

Activitatea consta in afisarea unor autocolante cu mesaje preventive pe mijloacele de transport in comun din municipiul Calarasi.

Campania de informare anticoruptie se va desfasura pe tot parcursul anului 2018 si are ca scop principal informarea cetatenilor cu privire la faptul ca, in cazul savarsirii unor fapte de coruptie in care sunt implicati angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, pot apela linia... citeste mai mult