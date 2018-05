Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că, cel mai probabil, de 1 Iunie, Ziua Copilului, va demara o campanie de vaccinare door to door împotriva rujeolei.

"Proiectul meu de suflet din acest moment este demararea unei campanii de vaccinare door to door în zonele unde imunizarea este la un nivel scăzut şi unde avem focare de rujeolă. Am făcut un atelier de lucru la Slănic Moldova, împreună cu UNICEF şi am stabilit nişte reguli pe care le voi pune într-un ordin de ministru, până apare legea vaccinării, pentru că avem deja 52 de morţi în urma îmbolnăvirii de rujeolă. Iar săptămâna trecută am înregistrat...