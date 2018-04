Te asteptam in Campia Turzii, in perioada 23 - 27 aprilie 2018, sa predai echipamente electrice si electronice uzate la centrul de colectare:



Str . P-ta Unirii nr 16C - Platforma Targ , de luni pana vineri intre orele 10:00 - 16:00; Pentru colectarea de la domiciliu a echipamentelor voluminoase, sunati, in perioada campaniei, pana pe 26.04.2018 intre orele : 07:00 - 15:00 la numarul 0264365770

Punctul de colectare este deschis cu titlul permanent si in afara campaniei.

Pentru fiecare deseu* predat vei primi un premiu instant!**

* minim 5 kg cumulate

** in limita stocului disponibil

