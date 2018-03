La 8 Martie, in Romania, dar si in alte multe tari, se serbeaza Ziua femeii. E o sarbatoare ca radacini adanci in istorie. Femeia avea o sarbatoare a ei inca din vremea grecilor antici. Mai mult, in tara noastra, pe 8 martie nu se sarbatoreste doar...

Reporterul, 8 Martie 2016