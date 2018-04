Campania de semnat, prioritatea fermierilor vasluieni

Conditiile meteo nefavorabile din cursul lunii martie au intarziat serios campania agricolã de primãvarã. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, a spus cã a rãmas pentru insãmantat in aceastã primãvarã un procent de 59% din arabilul judetului, respectiv 171.649 de ha. Pe primul loc se aflã cultura porumbului, cu 94.205 hectare (ha), urmatã de floarea-soarelui, cu aproape 45.000 de ha, mazãrea boabe, cu circa 5.000 de ha, ovãzul, cu o suprafatã de 3.019 ha, orzoaicã de primãvarã, cu 5.868 de ha pentru semãnat etc. ‘Panã in prezent, s-a semãnat o suprafatã de 3.108 ha. Foarte putin, as putea... citeste mai mult