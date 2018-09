Salvați Copiii România și Alexandria Librării organizează și în acest an Campaniade responsabilitate socială „Cumperi tu, primesc și ei!”, ediția a IV-a. Organizatorii își reunesc forțele și în 2018 pentru a oferi copiilor o șansă la educație. ”Din 1950 îți pregătim ghiozdanul. Suntem mândri de asta și îți mulțumim!". Acesta este mesajul cu care Alexandria Librării îi întâmpină an de an pe școlarii mici și mari și pe părinții acestora pentru a păși cu dreptul într-un nou an școlar. "În același timp, suntem în continuare preocupați și de copiii care sunt în pragul abandonului școlar din cauză că nu au... citeste mai mult