Campania de irigaţii a început la 14 aprilie 2018 în amenajarea Tecuci Nicoresti, jud Galaţi

IN ANUL 2017 campania de irigaţii a început pe 12 mai, la nodul hidrotehnic Pietroiu - Ştefan cel Mare din judeţul Ialomiţa.

Fermierii vor primi si anul acesta apa gratis pentru irigat

Pana in prezent s-au umplut cu apa 1.100 km canale

In final lungimea canalelor umplute cu apa va fi de 2.000 km

Până in prezent sunt instalate 80 pompe ale utilizatorilor

AU FOST ALOCATI SISTEMULUI DE IRIGAŢII MAI MULŢI BANI DE LA BUGET PENTRU INVESTIŢII

TRIMESTRUL I 2017 (0 lei; Campania de reabilitare începand in vara 2017)

TRIMESTRUL I 2018 6,2 MILIOANE LEI

SISTEMUL... citeste mai mult