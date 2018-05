Campania de depunere a Cererii Unice de Plata, aferenta anului 2018, a ajuns la final!

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Calarasi informeaza fermierii din judet ca s-a incheiat cu succes Campania de depunere a Cererii Unice de Plata, aferenta anului 2018, sub sloganul „Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune Cererea Unica de Plata si in 2018!”

Asta intrucat, conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) nr. 15/17.01.2017 privind stabilirea modalitatii de coordonare a implementarii schemelor de plati directe si a Ajutoarelor Nationale Tranzitorii care se aplica in agricultura, la nivelul MADR si al APIA, termenul limita de depunere a cererilor unice de... citeste mai mult