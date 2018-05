Sony Interactive Entertainment (SIE) anunță reduceri semnificative la software, hardware și servicii PlayStation în cadrul campaniei Days of Play. Aceasta se va desfășura la nivel global între 8 și 18 iunie, iar ediția din acest an va aduce un PlayStation 4 în ediție limitată Days of Play[1]. Înfățișând simbolurile iconice PlayStation în auriu, consola PS4 500GB HDD conține și un controller wireless DUALSHOCK4[2].

Pe perioada campaniei Days of Play vor fi disponibile reduceri semnificative pentru jocuri PS4 AAA dezvoltate de Sony Interactive Entertainment Worldwide... citeste mai mult

