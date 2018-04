Duminica, 29 Aprilie, 22:42

Mario Camora, 31 de ani, consideră echipa sa a fost lipsită de noroc și laudă prestația arbitrului central Istvan Kovacs din FCSB - CFR 1-1 (Detalii despre meci AICI).

"Trebuie să avem încredere și atitudine în continuare. Am ratat cele 3 puncte din nou la ultima fază.

A fost un meci cu intensitate. Mai sunt 3 meciuri, fiecare va fi foarte greu.

Am pierdut din cauza ghinionului. Am lucrat bine la antrenamente și voiam să plecăm cu 3 puncte.

Istvan Kovacs a arbitrat foarte bine. Nici noi, nici FCSB ne putem plânge de arbitraj", a declarat Camora la Look TV.

