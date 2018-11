GRAV… Un autotren apartinand firmei Safir din Vaslui a fost implicat astazi intr-un accident deosebit de grav, soldat cu un mort si alte patru persoane, ranite foarte grav. Evenimentul rutier s-a produs pe raza localitatii argesene, Lunca Corbului. Au fost implicate un autocar cu 35 de persoane, doua autotrenuri, intre care si cel apartinand firmei Safir de la Vaslui, dar [i un autoturism.

Din primele informaţii reiese faptul ca a avut loc o coliziune in lant a vehiculelor implicate in acest accident. In imaginile surprinse de televiziunile ajunse imediat la fata locului, se vede cum vasluianul care conducea autotrenul de la Safir, transportat pe o targa la Spitalul... citeste mai mult