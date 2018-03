Cunoscuta actriţă Cameron Diaz, în vârstă de 45 de ani, "se retrage din actorie" pentru a se concentra pe viaţa sa privată, alături de soţul ei, Benji Madden, în vârstă de 39 de ani, informează Daily Mail.

Potrivit prietenei sale, Selma Blair, Cameron - devenită faimoasă prin rolurile din "Charlie's Angels", "Shrek" şi "There's Something About Mary" - "ar fi terminat" cu industria cinematografică şi nu are planuri de a se întoarce pe marele ecran.

Într-o declaraţie făcută la petrecerea Vanity Fair care a precedat Oscarurile de săptămâna trecută, Selma, care a jucat alături de Cameron... citeste mai mult