Camera Deputatilor: Faptele de incompatibilitate sau de conflict de interese ale demnitarilor, prescrise in trei ani Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 196 de voturi "pentru", 59 "impotriva" si patru abtineri, o propunere legislativa de modificare a Legii 161/2003, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei ani de la data savarsirii lor.

