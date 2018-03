"Am văzut o foarte mare preocupare în special a dumneavoastră despre acest aspect, dar eu nu pot să precizez decât încă o dată ce am mai precizat: aşa cum cunoaşteţi, instituţiile sunt în paza dispozitivelor de jandarmi şi în afară de aceste dispozitive care au obligaţia de a asigura accesul persoanelor în aceste instituţii, vorbim particular despre situaţia de ieri de la Înalta Curte. Era notificat un protest în faţa instanţei şi firesc - aţi constatat de fiecare dată că atunci când avem adunări publice sau proteste, jandarmii sunt... citeste mai mult

