Cambridge Analytica, firma din centrul scandalului cu care se confrunta Facebook, a cerut unui Tribunal din New York să fie plasată sub protecţia Legii falimentului. Un demers care are ca rezultat lichidarea firmei şi folosirea fondurilor obţinute pentru plata datoriilor.



Numărul creditorilor Cambridge Analytica este estimat între 1 şi 49, activele la 100.001-500.000 dolari şi datoriile între un milion şi zece milioane de dolari. Facebook este afectată de dezvăluirile apărute la mijlocul lunii martie şi au lovit imaginea companiei, provocând scăderea valorii acţiunilor sale la bursă.