Cambridge Analytica se inchide Cambridge Analytica, compania de consultanta, acuzata ca a accesat ilegal datele a zeci de milioane de ultizatori Facebook atat in campania prezidentiala a presedintelui Donald Trump, cat si in cea pro-Brexit, isi opreste activitatea.

Problemele companiei au inceput inca din luna martie, cand Alexander Nix, directorul general al companiei a fost suspendat. Atunci a inceput o investigatie independenta pentru a se dovedi daca au fost derulate in cadrul companiei activitati ilegale.

Compania de consultanta britanica, Cambridge Analytica, a accesat illegal datele personale a 87 de milioane de... citeste mai mult