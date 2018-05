Cambridge Analytica, firma din centrul scandalului cu care s-a confruntat Facebook anul acesta, a cerut unui Tribunal din New York să fie plasată sub protecţia Legii falimentului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Plasarea sub prevederile Capitolului 7 din Codul American pentru Faliment are ca rezultat lichidarea firmei şi folosirea fondurilor obţinute pentru plata datoriilor.

Numărul creditorilor Cambridge Analytica este estimat între 1 şi 49, activele sunt estimate la 100.001- 500.000 dolari şi datoriile între un milion şi zece milioane de dolari.

