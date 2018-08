Un eveniment deosebit va avea loc duminica, 16 septembrie in orasul Ardud. „Ziua Calului” va fi organizata de Asociatia Ecvestra „Perla Neagra” in parteneriat cu Primaria orasului Ardud.

Evenimentul se va desfasura cu incepere de la ora 12.00 pe Stadionul „Cetate” din Ardud.

In cadul „Zilei calului” va avea loc un concurs de frumusete cabalina si de indemanare atelaje, dar si momente muzicale intretinute de Filarmonica „Dinu Lipatti”.

Programul sărbătorii

10:00 – 11:30 Înscrierea participanților pentru concursul de frumusețe cabalină

11:45 – 12:00 Parada costumelor populare, călare

12:00 – 12:10 George Negrea (interpret muzică folk)

12:10 –... citeste mai mult