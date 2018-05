„Iene-Iene, Caloiene,

Ia cerului torțile

Și deschide porțile,

Și pornește ploile,

Curgă ca șuvoile...”

Caloianul, însemnând, se pare, Ioan cel Frumos (din gr. kalos = frumos și Ian = Ioan), este o datină străveche despre care, inițial, am aflat din poveștile de copilărie ale mamei mele. Este ritualul jelirii, înmormântării, dezgropării după trei zile și aruncării pe apă a unei păpuși din lut sau din alt material, ritual ce se practica în trecut mai mult în sudul României (Muntenia, Oltenia Dobrogea - zone cu secetă frecventă), având ca scop invocarea ploii. Perioada din an în care are loc acest... citeste mai mult

